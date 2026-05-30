◇プロ野球 交流戦 巨人4-2日本ハム（29日、エスコンフィールドHOKKAIDO）巨人の勝利に貢献した松本剛選手が喜びの声をあげました。この日9番・レフトでスタメン出場した松本選手は2回に第1打席を迎えると、北海道の巨人ファン、さらに古巣日本ハムのファンからも大きな声援が送られます。この日の松本選手は4打数1安打の内容。6回の第3打席には2アウトランナー3塁でタイムリーを放ち貴重な追加点を挙げると、塁上で喜びを表しまし