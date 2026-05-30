巨人４―２日本ハム（交流戦＝２９日）――巨人が競り勝った。五回にダルベックの適時二塁打で勝ち越し、六回に松本の適時打で加点。日本ハムは継投にかわされて４安打に封じられ、連勝が３で止まった。巨人が競り勝った。五回にダルベックの適時二塁打で勝ち越し、六回に松本の適時打で加点。日本ハムは継投にかわされて４安打に封じられ、連勝が３で止まった。「チームが変わっても僕のユニホームを持ってくれている人がたくさ