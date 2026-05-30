「ソフトバンク２−０広島」（２９日、みずほペイペイドーム）広島が２０２２年以来４年ぶりの１安打零敗を喫し、今季ワーストの借金１０に達した。５月に借金１０を背負うのは１２年以来１４年ぶりの屈辱。交流戦も１４年以来１２年ぶりとなる開幕４連敗となった。最下位・中日にも０・５差に迫られる厳しい状況だが、新井貴浩監督（４９）は「まだ始まったばかり」と交流戦での巻き返しへ力を込めた。鯉党にとっては光を見