30日午前5時20分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は沖縄本島近海で震源の深さは約50キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されています。 各地の震度は、 震度１が知名町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・