5月19日から2日間、首脳会談のために韓国を訪問した高市早苗首相。韓国の李在明大統領からは“国賓に準ずる待遇”を受けたわけだが、実は今、渡韓する日本人女性が急増している。目的は会談でも観光でもなく、結婚である。＊＊＊【写真を見る】韓国人男性の間で人気が高まっている「日韓結婚相談所」まずはデータをチェックしてみよう。ニッセイ基礎研究所上席研究員の金明中氏が解説する。「韓国統計庁によると、韓国国内に