◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人は３番丸、４番ダルベック、５番大城がそろって打点を記録しての勝利だった。３、４、５番のクリーンアップの打点をみると、４番は２試合連続、５番は２７日以来と近いところで打点を挙げているが、３番に限ると、４月２２日の中日戦で石塚が打点を挙げて以来。４、５番のアベック打点は、５月１６日対ＤｅＮＡ戦（ダルベック１、大城