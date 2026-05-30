濱口竜介監督（47）の映画「急に具合が悪くなる」の主演女優・岡本多緒（41）が日本人で初めて仏・カンヌ映画祭の最優秀女優賞を獲得した。彼女は日本では知る人ぞ知る存在だったが、世界でトップモデルとしてキャリアを築いてきたという。共演者らが語るその実像とは。＊＊＊【写真を見る】美しい胸元をのぞかせて…「岡本多緒」のモデルとしての顔環境問題を発信第1子を妊娠中の岡本は5月23日、シャネルのゆったりとした