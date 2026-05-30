満を持しての舞台化2024年の本屋大賞を受賞したエンタメ作品が、発売から2年を経たいまも、注目を集めている。青春小説『成瀬は天下を取りにいく』（新潮社刊）のことだ。【写真を見る】山下美月が“自由過ぎる中学生”に！「今年7月に舞台化されることになりました。04年に創設されて以来、本屋大賞の大賞受賞作は例外なくベストセラーになっています。ただ、映画化やドラマ化がされる作品はとても多い一方で、舞台化されるケー