【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比1.54ドル安の1バレル＝87.36ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた合意への期待感が広がり、ホルムズ海峡開放による供給回復の可能性が意識されたことから売り注文が優勢となった。