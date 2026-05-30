リーグ・アン 25/26の入替戦決勝 ニースとサンテティエンヌの第2戦が、5月30日03:45にアリアンツ・リビエラにて行われた。 ニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、ラウル・ルーシェ（MF）、モハメドアリ・チョー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンテティエンヌはズラブ・ダビタシュビリ（FW）、ルーカス・スタッシン（FW）、イルビン・カルド