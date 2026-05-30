韓国の人気チアリーダー、アン・ジヒョンが公開したスイムウェア姿がファンを虜にしている。【写真】目のやり場に困る…アン・ジヒョンの“あみあみ黒水着”アン・ジヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。魚や波、ハートの絵文字などをキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、エメラルドグリーンの海を背景に船のデッキで佇むアン・ジヒョンが写っている。白のベースボールキャップにサングラスを着