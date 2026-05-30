「そんなに食べていないはずなのに、なぜか太る」。そう感じている人は、食事の量ではなく、食品の「加工度」を見落としているかもしれない。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集しそのヒントを紹介する。柔らかくて、すぐ食べられる食品に潜むリスク食事の素材を考える上では、食品がどれだけ加工されているかという加工度も、きわめ