私たちが「人生でスマホを見る時間」は、平均で14年以上。そんな衝撃的な事実に向き合い、「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した1冊が『脱スマホ術』です。著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付ける、スマホ対策の落とし穴と、現実的な脱却法を紹介します。「今日からSNSをやめよう」は、だいたい失敗するスマホ依存に悩んでいる方ほど、ある日突然、こ