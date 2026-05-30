【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン/※休養中）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。5月30日の放送では、全国各地で幅広い世代に支持され続けている外食チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」（CoCo壱）をじっくり掘り下げる。 ■CoCo壱でアルバイト経験もある相席スタートの山添寛も登場 テーマを知ると佐久間は「お