嵐の相葉雅紀さん（43）がMCを務める日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』。30日放送の2時間SPでは、5人組グループ・M!LKの佐野勇斗さん（28）と山中柔太朗さん（24）が、相葉さんとともに長崎県にある動物愛護団体を訪れます。今回3人が向かったのは、動物愛護団体『長崎ライフオブアニマル』の第一シェルター。団体の代表によると、常に50匹以上の保護犬が生活しているこのシェルターでは、普段のお世話に追われ、トリミングし