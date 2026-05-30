30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比270円安の6万6200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては129.5円安。出来高は1万94枚だった。 TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比24.5ポイント安、TOPIX現物終値比19.67ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66200-270 10094 日経225