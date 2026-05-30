「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神は先発の高橋遥人が８回２安打無失点で無傷の６勝目。９回を締めたラファエル・ドリスが７セーブ目を挙げた。連敗を３で止めた藤川球児監督の試合後、主な一問一答は以下の通り。◇◇−高橋は苦しい展開の中で試合をつくった。「そうですね。（打線に）決定打がない状態ですからね。なかなか、あれでは決まらない。野球の試合って決まらないですけど