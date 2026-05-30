◇交流戦ソフトバンク2─0広島（2026年5月29日みずほペイペイ）【記者フリートーク】大関は勝てない期間にもがいていた。「魂の投球」を信条とする左腕は「魂」の刺しゅうを入れた黒色のグラブに向かって何か言いながら投げる。「魂を込めた投球にしたい」と話していたが、勝てない日々が続いた。独特な世界観を持つサウスポーは、とにかくこだわりが強い。試合がない日、みずほペイペイドームなどで行われる投手練習は