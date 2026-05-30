電気自動車（EV）化の遅れなどで日本車がASEAN(東南アジア諸国連合）市場で競争力が低下し苦境に立たされている、と中国メディアが伝えた。中国の自動車業界関係者は中国の新エネルギー車（NEV）ブランドはASEAN市場で徐々に足場を固め、「今後数年間はASEAN市場を拡大する好機」とみている。全国規模の経済紙・経済日報の電子版「中国経済網」の記事によると、最近、2025年度の決算および26年度の業績見通しを相次いで発表した日