ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」のSHOWが28日放送のテレビ朝日「EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS」（木曜深夜2・20）で、人気ロックバンド「SEKAINOOWARI」との過去の共演経験を初告白した。メンバーたちは、順番に武勇伝を披露し、その衝撃度を一人ずつ段階的に増やしていく企画に挑戦。9人目で登場し、最もインパクトのあるエピソードが求められたSHOWは「子役の時にSEKAINOOWARIさんの『RPG』のMV（