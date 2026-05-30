◇交流戦ソフトバンク2─0広島（2026年5月29日みずほペイペイ）ソフトバンクの今宮が左ふくらはぎの違和感のため途中交代した。「8番・二塁」で先発出場したが、4回の打席で代打を送られた。昨季も同箇所を痛め離脱を経験している。プレー中に生じたものではないとし「自分の中で敏感なところ。昨年（無理して）で何回も失敗しているので」と話して球場を後にした。小久保監督は、今宮が自ら「ひどくなる前に」と違和感