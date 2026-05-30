「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）無傷の４連勝でダービー制覇を目指すコンジェスタス。２９日朝は栗東坂路で軽く運動した後、ゲート練習で本番に備えた。高野師は「ここまで来られてひと安心です。中山に持って行った新馬戦に関しては輸送は問題ありませんでしたし、少し減って、ちょうどいい体重で出られると思います」と安どの表情。デビューから体重が減少し続けているものの、「使うごとに体が絞れて、いい状態に