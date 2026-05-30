「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）夢の舞台へ滑り込んだ。２分の１の抽選を突破したケントン。さらに、ロスなく立ち回れる２枠３番の絶好枠もゲットした。田島師は「内枠は全然いいですね。出たなりで運べばいいし、行けちゃったら行ってもいい」と歓迎する。デビューから４戦目までダートを使われてきたが、３月の山吹賞で初芝に挑戦すると、１２頭立ての最低人気を覆してＶ。父リアルスティールの血統背景を考えれば