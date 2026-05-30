◇交流戦ソフトバンク2─0広島（2026年5月29日みずほペイペイ）ソフトバンクの前田純が30日の広島戦に先発する。今季初登板となった5月22日の日本ハム戦では5回を2安打無失点6奪三振と好投し、昨年6月4日の中日戦以来の白星を手にした。中7日でのマウンド。「前回の内容が良かったので、あまり変えずにやってきました」。先発ローテーション定着に向けて連勝を目指す。