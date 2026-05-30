「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）大一番にアルトラムスとマテンロウゲイルを送り込む野中厩舎。２９日朝は２頭とも栗東の角馬場で最終調整を行い、準備完了。野中師は「順調だね。予定通りだよ」と満足げだ。「典さん（横山典）に『息子をよろしくお願いします』と言われました」笑みをこぼす指揮官は大舞台の鞍上を再び“横山兄弟”に託した。父・横山典は０９年にロジユニヴァースに騎乗し、皐月賞１４着からの逆