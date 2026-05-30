◇交流戦日本ハム2−4巨人（2026年5月29日エスコンF）日本ハム・新庄監督は巨人・橋上監督代行との“門下生対決”に敗れ、3連勝で止まった。達は5回2/3を投げて8安打4失点で早くも6敗目。初回に40球を要するなど乱調に「ふがいない登板が続いてしまい悔しいです」とコメント。試合後に2軍調整が決まった。ただ、攻撃では1点を追う4回1死一、三塁で野村がすくい上げるように同点の左犠飛。内野は併殺狙いの守備隊形で無理