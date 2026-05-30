◇交流戦ソフトバンク2─0広島（2026年5月29日みずほペイペイ）打球速度はNPBトップクラスの180キロを計測した。ソフトバンクの正木が強烈な3号ソロをバックスクリーン左に突き刺した。「長打が欲しかった場面ですし、ストライクゾーンに来た球は全部思いっきりいったろうと思ってました」1―0の3回無死、広島・玉村の144キロを捉えた。飛距離132メートルの豪快な一撃。今季1軍初昇格から続く連続安打は12試合に伸びた