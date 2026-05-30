J2コンサドーレ札幌が29日、タイ人FWティラパット（19）の期限付き移籍の期間延長を発表した。今季タイの強豪パトゥム・ユナイテッドから加入し1得点、4アシスト。リーグ戦中盤から活躍が目立ってきた逸材が、秋春制となる26〜27シーズンも札幌でプレーする。「延長を凄くうれしく思う。この特別なリーグよりもっと激しく昇降格もあるJ2リーグ。そこで自分がどこまでできるのか。あとはJ1昇格にできるだけ貢献したい」。若き才