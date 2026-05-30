【サンパウロ共同】ペルーのRPPラジオは29日、6月7日の大統領選決選投票の世論調査結果を報じた。故アルベルト・フジモリ元大統領の長女、右派ケイコ・フジモリ氏（51）が支持率32.5％で先行。左派ロベルト・サンチェス元貿易・観光相（57）が29.1％で追う。RPPが報じた調査では22.6％が白票・無効票を投じると答えたほか、13.4％が投票先を決めていないと回答。RPPによると、汚職や不祥事で大統領や閣僚の交代が相次いだ左