◇交流戦日本ハム2−4巨人（2026年5月29日エスコンF）古巣相手に完璧な投球だった。25年オフの現役ドラフトで、巨人から移籍加入した日本ハム・菊地大稀投手（26）が2―4の7回に3番手で登板し、1イニングを打者3人斬り。わずか13球でパーフェクト救援を見せた。「どんどん攻めていって、自分の投球ができて良かったです。昨年まで一緒にやっていたので、ちょっと変な感じはありました。まだ1試合なので、これを継続して