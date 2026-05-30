「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）豪華４頭出しで上位独占を狙う。上原佑勢は追い切り翌日の２９日朝、それぞれ軽い運動で態勢を整えた。皐月賞７着から巻き返しを期すグリーンエナジーは「反動はないですね。体調は安定しています」と上原佑師。同５着のフォルテアンジェロは「きのうは速い時計が出ましたが、反動はなくいい状態を維持できています」とうなずく。青葉賞の覇者ゴーイントゥスカイは「いい状態ですね。