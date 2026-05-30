45年以上続く、皇室番組「皇室ご一家」の中から、皇室の皆さまの懐かしいシーンを振り返る特集「『皇室ご一家』の記憶」。今回は平成14（2002）年12月15日放送分を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の天皇皇后両陛下をそれぞれ「皇太子さま」「雅子さま」、上皇ご夫妻を「天皇皇后両陛下」などと記載する雅子さま39歳の誕生日皇太子妃雅子さまは、12月9日、39歳の誕生日を迎えられました。誕生日