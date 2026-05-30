現在開催中のテニスの４大大会「全仏オープン」で、トップ選手がファンに取られたラケットを見事に取り戻し、話題となっている。男子で世界ランク２２位のフランシス・ティアフォー（米国）がシングルス２回戦（２８日＝日本時間２９日）でフベルト・フルカチュ（ポーランド）を下し、３回戦へ進出した。英国メディア「サン」によると、ティアフォーは試合後、多くのファンに囲まれながら勝利を祝った。しかし、その際にラケッ