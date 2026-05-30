季節を勘違いした桜が、秋に花を咲かせることはあっても、このわたしが雑誌連載のお仕事をするなんて絶対にない！と思っていたはずなのですが……。何をどう間違えたのか、2021年の3月に本誌で「坂本冬美のモゴモゴモゴ」がスタート。もう怖いものなんて何もない。矢でも鉄砲でも持ってきやがれという、半ば開き直った気持ちで迎えたこの年の『第72回紅白歌合戦』は、NHKホール改修工事のため、東京国際フォーラムとNHK放