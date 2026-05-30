相川七瀬（51）がデビュー当時、唯一仕事の悩みを相談できたというロックバンドSOPHIAのボーカリスト、松岡充（54）との「BIG BANG対談」。テーマはChatGPTに聞いた2人の共通点です。ーー間違った情報が交じっている可能性があるので、そのときは「そこは違う！」と異議を申し立ててください。まずひとつめ、お2人とも大阪府出身です。相川私は上新庄というところだけど、松岡くんは？松岡けっこう各地を転々としているんだ