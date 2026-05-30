1990〜2000年代にテレビや雑誌を席巻したスター料理人たち。今も厨房や店に立ち、新たな挑戦を続けている彼らの現在地を追った！『料理の鉄人』（フジテレビ系）出演で一世を風靡した道場六三郎さん（95）。現在も月に一度、東京・銀座の「ろくさん亭」の献立替えの際は厨房に立ち、最終的な味を確認しながらメニューを決めている。企業とのコラボレーションにも取り組んでおり、この日は、和菓子の試食の場で取材に応じてくれ