全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）が巻き返しに燃えている。王者の春は不完全燃焼に終わった。「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）」にＡブロックから出場するも３勝３敗１分けと勝ち越せずまさかのリーグ戦敗退。観客３０００人超を動員した１７日の大田区大会での優勝決定トーナメント出場を逃し、ＣＣ覇者・鈴木秀樹と６月１８日の東京・後楽園ホール大会でＶ７戦を行うことになった。この結果に宮原は