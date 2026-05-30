5月27日、不同意性交の疑いで逮捕されたのは、千葉県柏市在住の自称整体師・山口達也容疑者（57）。警察によると、3月に千葉県柏市内にある整体所で40代の女性に対して、施術中に性的暴行を加えた疑いが持たれている。事件が起きた約10日後に、女性が警察署に相談したことで発覚。取り調べに対して、山口容疑者は「そんなことはしていない」「数回ハグしてキスしただけ」と容疑を否認しているという。山口容疑者が経営していたと見