冬のアパートに置き去りにされたうえ、解体業者の凶行によって瀕死となってしまった猫さんが保護されてからの記録に注目が集まっています。動画は、記事執筆時点で4.2万回以上再生されており、「胸が張り裂けそう」「幸せな毎日になりますように」との声があがりました。 【動画：真冬に『置き去り』にされた猫→痙攣しているところを発見されて…『幸せを掴むまでの軌跡』】 飼い主との別れと解体業者の凶行 Instag