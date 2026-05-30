猫が腰を低くして歩く理由2つ 1.獲物やおもちゃを狙っている 猫は野生下では、獲物に気づかれないよう姿勢を低くし、音を立てず「忍び足」で静かに距離を詰めて狩りをしていました。 こうした狩猟本能は、今もしっかり残っています。お気に入りのおもちゃを見つけたときや、飼い主と遊んでいるときなど、腰を低くしてそろりそろりと歩く姿が見られます。 腰を低くして歩く以外にも、耳が前を向く、しっぽを小