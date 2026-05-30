店員にあからさまに馬鹿にされた態度を取られたら――。年収1000万円で京都府在住の50代男性（エンジニア／機械・電気・電子・半導体・制御）は投稿を寄せ、買い物中に店員から耳を疑うような失礼な言葉を投げつけられた経験を明かした。それは、百貨店やカーディーラーでのことだった。（文：篠原みつき）百貨店の時計売り場で「お引き取りください」一つ目は、男性が百貨店で時計を探していた時のこと。店員から提案された商品の