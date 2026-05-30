自分の勝手な思惑だけで部下をコントロールし、経営陣の名前を使って嘘をつく。そんな上司のもとで働くことほど、ストレスの溜まるものはない。投稿を寄せた40代の男性（事務・管理／年収850万円）は、自身の昇格を巡って直属の上司が放った「信じられない嘘」と、その後の逆転劇について明かしてくれた。（文：篠原みつき）「社長に嫌われているから」とマネージャー昇格を阻む上司事の発端は、男性がマネージャー（課長職）への