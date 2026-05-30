僕は毎日の散歩が日課なんだけど、先日近所の水路を眺めながらのんびり歩いてると、結構大きな淡水魚の群れを発見した。狭い水路ではあったし、動きも機敏だったので恐らくモロコの大きい奴だと思う。今度捕まえてみたい。季節も初夏ということもあり、生き物は活発になった。アシナガバチの女王はせっせと巣作りに勤しんでいるし、カッコウの声も午前中はよく聞こえる。やっぱりこういう時、田舎に住んでて良かったなぁ〜って思う