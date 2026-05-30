せっかく採用した新人が、大して仕事も覚えないうちにすぐ辞めてしまう。人手不足に悩む職場ではよくある話だが、教育係としてはため息しか出ないものだ。ガールズちゃんねるに5月下旬、「忍耐力のない人が増えた気がする」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は某小規模スーパーで店長を務める人物だ。新人研修中、仕事覚えが悪い新人を注意したところ、突然「言い方に気をつけてください！」と逆ギレされ、「２日で仕事