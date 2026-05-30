春闘では賃上げやベースアップのニュースが世間を賑わせたが、その恩恵にあずかれるのは一部の企業に限られている。福岡県の60代男性（その他／年収250万円）は、契約社員として働き、毎月の手取りは15.5万円。「仕事内容に比べて低いと思う」と、待遇への不満を漏らす。そんな男性にとって、世間が浮き足立つ大型連休は、死活問題でしかないようだ。（文：篠原みつき）連休のせいで手取り減額、生活のために「スキマバイト」時給