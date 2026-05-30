ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２９日の楽天戦（楽天モバイル）前に、２８日に獲得が発表された元西武のレアンドロ・セデーニョ内野手（２７）＝パドレス２Ａ、１９４センチ、１１８キロ＝について言及した。ファーム監督時代に対戦しているとあって「芯にかけた時に上がる打球はすごい。１軍でも出てくれば楽しみ」としながらも、オスナとは一塁、ＤＨのポジションが重なる可能性が大。「外国人枠の問題もあるし、どうなって