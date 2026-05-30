◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１３―４ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）まさに“着火剤”となった。同点に追いつかれた直後の３回無死一塁、西武・桑原将志外野手（３２）が相手先発・島田の１４９キロ直球をはじき返した。打球は、右翼線ギリギリに落ち、右翼手が処理に手間取る間に一気に三塁へ。「打った打球はラッキーだったけど、いい結果になってよかった」。決勝の三塁打で、交流戦限定の“黒獅子ユニホーム