◆関西学生野球春季リーグ戦▽最終節３回戦立命大１３―１同大（２９日・わかさスタジアム京都）今秋のドラフト候補の立命大・西野啓也捕手（４年＝高知）が逆転で首位打者に輝いた。２８日の２回戦で４打数４安打の固め打ちで、打率３割２分６厘まで押し上げて臨んだ最終戦。２回の第１打席は四球を選び、４回の第２打席は三振に倒れ、打者一巡で回ってきた第３打席で左前にタイムリー。打率３割３分３厘として、トップの関