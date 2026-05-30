２０１５、１６年のヴィクトリアマイルを連覇し、１５年のスプリンターズＳも制したストレイトガール（牝）がけい養先である北海道・平取町のＡＳＫＳＴＵＤで５月２８日の午後に死んだことが２９日、分かった。１７歳だった。先週、腸捻転を発症して手術をしたが、癒着による腸閉塞を発症するなど体調を崩して天国へ旅立った。現役時代はＧ１を３勝。１５年の暮れで引退予定だったが、現役続行に切り替えて１６年にヴィクト