今週はダービーウィークですが、土日ともに京都で騎乗します。やはり毎年、日本ダービーに参戦することは目標のひとつですし、騎乗依頼をいただけなかったことは悔しいですし、情けない。来年は絶対に乗りたいですし、一鞍一鞍の全力騎乗が来年のダービーにつながると信じて、頑張っていきたいですね。土曜メインの葵Ｓではショウナンカリスとコンビを組みます。桜花賞の後にも、このコラムで書かせてもらいましたが、前走１０